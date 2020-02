Linda Batista • 8 Feb 2020 - 05:53 PM

El presidente Laurentino Cortizo desmintió este sábado que haya algún parentesco entre la ministra designada de Gobierno, Sheyla Grajales y el viceministro de Comercio Interior e Industrias, Omar Montilla.

“No, no hay ningún parentesco y no están tampoco casados. Yo sí quise averiguar porque varios medios me hablaron de ese tema, pregunté y dicen que no están casados, son amigos”, detalló el mandatario Cortizo.

Esto se da luego que surgiera que ambos funcionarios estaban ligados por el matrimonio, pese a que el artículo 198 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que: “No podrán ser nombrados ministros de Estado parientes del presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni ser miembros de un mismo Gabinete personas unidas entre sí por expresados grados de parentesco”.

Grajales asumió este 6 de febrero como nueva ministra de Gobierno, tras la salida de Carlos Romero a raíz de la fuga del homicida Gilberto Ventura Ceballos.