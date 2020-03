RI • 3 Mar 2020 - 12:40 PM

El alcalde de Panamá José Luis Fábrega se reintegró el lunes 2 de marzo a sus funciones regulares, tras regresar de un viaje en crucero.

Fábrega habilitó a la vicealcaldesa Judy Meana para que lo representara en la reunión de este martes en la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Panamá.

Meana dijo que esto fue por compromisos previos de Fábrega, quien tenía programada una reunión en Presidencia.

El Ministerio de Salud informó el lunes que un alcalde se encontraba bajo observación, como parte del protocolo preventivo por la alerta mundial de coronavirus. Por las recientes vacaciones de Fábrega, surgieron versiones de que podría tratarse del Alcalde Capitalino, sin embargo esto fue descartado por Meana.

“A mí me preocupó también porque el alcalde fue a trabajar ayer, entonces cuando salió la noticia y no dijeron el nombre… creo que nos hubiésemos enterado de una vez. No, el alcalde fue a trabajar ayer, así que la noticia de la ministra salió después de que nos hubiéramos reunido con el alcalde, creo que nos hubieran llamado a todos”, manifestó Meana.