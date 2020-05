Teiga Castrellón • 27 May 2020 - 11:26 AM

La exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, señaló que uno de los principales errores que se cometen en la administración de justicia es el de creer que si no se llevó a cabo una contratación amañada y se suspendió el acto, se considere que no hay una lesión contra la administración pública.

Publicidad

"Desde mi punto de vista jurídico hay un problema de fondo. El Ministerio Público lleva años, y yo comparto esa tesis, en la que se está tratando de demostrar que en la administración pública es importante probar que la falla está desde que se atenta contra la correcta administración pública, pero el Órgano Judicial tiene la tesis, compartida por muchos jueces por muchos años y uno que otro fiscal, de que si no hay una lesión patrimonial entonces no ha pasado nada y caemos en la vieja práctica que se dan indebidos procedimientos, se violentan los procedimientos que están, ya sea en la Constitución, en la Ley de Contrataciones Públicas, en la normas orgánicas de las instituciones, los manuales de procedimientos se violentan y como alguien los pilló y tiene que salir a dar explicaciones paran el acto, entonces este caso no queda en nada"

Para Gómez esto trae una perversión en el sistema, y agrega que quien tiene la inclinación a la corrupción y en donde hay fallas institucionales verá el espacio a realizar estos actos.

La exprocuradora es firme al indicar que hay una lesión patrimonial siempre que un funcionario con un cargo alto le ordene a uno de un puesto inferior a que se salte ese paso en el proceso, a que llame a sus amigos a licitar o cuando revele los precios de referencia.

Por otro lado, Gómez indicó que las rotaciones de fiscales que se han dado recientemente en el Ministerio Público las ve como regulares ante la nueva administración y pueden darse por varias razones entre las que señaló que tal vez haya fiscales que solicitaron el cambio al sentir que cumplieron el ciclo en la investigación de ciertos delitos, también indica que ante una nueva gerencia esta pudo haber observado ciertas debilidades y por eso realiza los cambios, las distracciones externas sobre los fiscales que cuestionan su objetividad ante ciertas investigaciones y por último está el refrescamiento a ciertas investigaciones estancadas que pudiesen dar determinados fiscales.