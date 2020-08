Linda Batista • 12 Ago 2020 - 07:51 AM

El presidente del partido Cambio Democrático y excandidato presidencial, Rómulo Roux, considera que el Gobierno liderado por el perredista Laurentino Cortizo, no tiene un plan establecido y en consecuencias toman decisiones incongruentes.

"Es evidente que el Gobierno no tiene un plan y por eso es que toma decisiones sin sentido común", precisó.

Esto, luego que las autoridades sanitarias anunciaran la apertura de algunos comercios como: salones de belleza, barberías y al menos 15 proyectos de construcción del sector privado, manteniendo las restricciones de movilidad por el último dígito de la cédula y por sexo.

"No puedes hablar de reapertura económica manteniendo restricciones por género y cédula, eso es incongruente... ¿Quién puede hacer en dos horas todo lo que tiene que hacer?, se puede tener días de hombres y mujeres pero no esa restricción por cédula. Están destruyendo la economía", manifestó.

Agrega que se ha ido caminando en el sentido opuesto dado que no hay un aislamiento adecuado. "No puedes tener a 22 mil personas en sus casas que no tienen asistencia social, de salud ni económica", dijo.

Asimismo, sostuvo que que la capacidad del Gobierno de tomar decisiones no cumple con las expectativas del pueblo. "En Panamá tenemos seis meses de escuchar cifras en la tele, mientras los negocios están cerrando y hay miles de panameños que no tienen qué comer", agregó Roux.

Por otro lado, calificó el monto del bono solidario como "miserable", dado que "una familia de cuatro personas no puede alimentarse con 100 dólares".

Panamá mantiene restricciones de movilidad por sexo y número de cédula desde hace más de tres meses en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, ante el número de casos de COVID-19 que registran.