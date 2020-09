Nimay González • 3 Sep 2020 - 09:07 AM

La Policía Nacional (PN) informó que se dio inicio a una investigación luego de una denuncia hecha por una pareja de mujeres que fue retenida por unidades policiales sin haber cometido falta.

Una de las jóvenes narró en su cuenta de Twitter que la retención ocurrió en el momento en que se encontraban dentro de su auto y las unidades se acercaron, les solicitaron sus documentos y al preguntarles el por qué de la situación y el policía les dijo que no podían besarse en espacios públicos porque es un acto inmoral y les indicó que lo acompañaran al cuartel de San Francisco donde las mantuvieron por varias horas sin que se les leyeran sus derechos.

Pregunté el por qué de la situación y el policía me indicó que no puedo besar a mi novia en espacios públicos porque es un acto inmoral y que lo acompañáramos en el cuartel.

Dani pidió que nos devolvieran nuestros documentos para poder avanzar y se negaron.

No nos movimos. — marian margoth artuz⚢ ☽ (@retrogade_m) 2 de septiembre de 2020

“Luego de no sé cuánto tiempo se dignaron en decirnos que nos iban a procesar porque le falté el respeto al guardia y nos llevaron esposadas como delincuentes al juez de paz de Bella Vista… yo solicité una femenina para montarme al vehículo y no me atendieron mi queja. No nos tomaron la temperatura ni nos dieron alcohol. Si tenemos COVID-19, ya sabemos dónde fue, de paso”, expresó la joven.

Frente a esto, la Policía indica mediante un comunicado que “lamentamos lo acontecido con una pareja en el sector de Paitilla a la que pedimos nuestras disculpas y anunciamos que iniciamos una investigación del lamentable hecho. Manifestamos nuestro profundo rechazo a toda acción, conducta y actitudes que conlleven a la exclusión o discriminación de personas”, señala la PN en un comunicado.

Agrega que en su misión de proteger y servir, el respeto de los derechos humanos es fundamental, “y esto incluye el compromiso de respetar la integridad y dignidad humana en todo momento, promoviendo una sociedad con tolerancia, inclusiva y justa para todos”.