Tras una reunión sostenida por el Ministerio de Salud (Minsa) con dirigentes de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) y de la Empresa Mi Bus, se le permitirá a los taxis llevar más de un pasajero, siempre y cuando pertenezcan a la misma burbuja familiar.

Esto a fin de coordinar las acciones a seguir a partir del lunes 7 de agosto, que abre la industria de la construcción y actividades relacionadas (ingenieros, arquitectos, administradores de proyectos, contratistas, servicios de mudanza y acarreos); área Económica Especial Panamá Pacífico; Zona Libre de Colón y zonas francas; marinas privadas y pesca deportiva, sastrerías, modisterías y zapaterías y lavaautos.

A los usuarios se les recomienda no manipular la mascarilla dentro de las unidades de transporte, sean selectivos o colectivos, no conversar, no usar teléfono celular y no ingerir alimentos, dado que la seguridad en el transporte es necesaria para la reactivación económica proyectada.

Los miembros de Mi Bus se comprometieron a garantizar la seguridad y transporte de los pasajeros que requieran el servicio, cumpliendo con las medidas de bioseguridad; mientras los representantes de la Canatra aceptaron la propuesta.

Además, la Canatra se comprometió a evaluar cada semana el desempeño de las estadísticas de la pandemia, verificando los contagios y que el 27 de septiembre se reunirán para revisar lo actuado en materia de transporte.