Linda Batista • 10 Sep 2020 - 09:32 AM

Tras retomar reuniones de forma virtual, la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) del Tribunal Electoral considera necesario que el calendario electoral sea alargado, y que empiecen unos meses antes, según indicó el magistrado Alfredo Juncá.

Esto, a fin de que todos los candidatos estén en firme un año antes de la elección.

A la fecha, el TE ha recibido más de 3 mil propuestas para las reformas electorales, en las que se abordará la participación de la juventud en la política, el financiamiento, y el tema principal para el tribunal que es el proceso electoral.

Además, se pretende abordar las sanciones para la desinformación masiva que afecte el proceso electoral.

"No es lo mismo decir que un candidato no es panameño y sugerir que no voten por él como parte de una campaña política, que decir no vayan a votar en tal circuito porque está inundado o están cerrados los colegios", sostuvo.

Sobre este tema, agregó que todo ciudadano puede expresarse de manera libre en sus cuentas personales de redes sociales, sin embargo, aquellos que obtienen ganancias a costa de la desinformación y ataque al proceso será sancionado, pero antes se le dará la oportunidad de hacer una retractación pública.

La comisión lleva a cabo una serie de sesiones académicas sobre el tema para que los comisionados puedan tomar una decisión informada a la ora de votar.