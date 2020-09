RI • 16 Sep 2020 - 10:32 AM

La Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) impuso una multa a José Ruiloba, jefe de Personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, tras divulgación de audio en el que se le escucha dar instrucciones a funcionarios a su cargo para que den "likes" a las publicaciones de la entidad y del ministro.

Ruiloba advertía sobre consecuencias de no cumplir con esto. “Quiero que sepan que vamos a estar midiendo cada una de estas cosas, y se tomarán las respectivas acciones, no me gusta amenazar a nadie, pero se lo digo con toda la claridad del mundo... espero que cuando se revisen las redes por lo menos los que son funcionarios de la institución ver los likes, miren que se los digo”, se le escucha decir.

Publicidad

Según la resolución emitida por la Antai, Ruiloba incurrió en una conducta que afecta la buena marcha del servicio público. “Atenta contra la imagen que la sociedad debe tener de sus instituciones y pone en peligro la finalidad de la función pública ya que esta actuación es ajena a la misión del ministerio donde el funcionario labora”, destaca.

El monto de la sanción pecuniaria establecido por Antai fue del 35% de su salario, que es de B/.5,000.00.

La Antai tiene potestad de aplicar multas a servidores públicos hasta por un monto que no supere el 50% de su salario mensual.