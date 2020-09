Linda Batista • 17 Sep 2020 - 02:29 PM

A partir del 28 de septiembre, la aerolínea Copa Airlines operará tres vuelos semanales entre David, Chiriquí, y Ciudad de Panamá, y su red de destinos internacionales disponibles actualmente.

Los boletos podrán ser adquiridos a través de Copa.com el Centro de llamadas de Copa Airlines y agencias de viajes, desde B/.69.00 por trayecto con impuestos incluidos.

La aerolínea indicó que el vuelo CM 0020 operará inicialmente los lunes, miércoles y viernes, saliendo de Ciudad de Panamá a las 7:14 a.m. y llegando a David las 08:26 a.m.; mientras que el vuelo de regreso, CM 0021, partirá a las 9:36 a.m., llegando a las 10:24 a.m.

Para este vuelo, Copa Airlines operará el avión Boeing 737-800 con capacidad para transportar a 160 viajeros, 16 en la clase ejecutiva y 144 en la cabina principal.

Copa asegura que todas sus aeronaves están equipadas con filtros de alta eficiencia (HEPA), que purifican hasta un 99.97% de las partículas de virus y bacterias, similar a un quirófano de acuerdo con el fabricante.

Además, todos los pasajeros deberán cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por la Aerolínea y el Ministerio de Salud de la República de Panamá.

El Gobierno suspendió el 22 de marzo por 30 días los vuelos internacionales, como una medida para frenar la propagación del nuevo coronavirus que ha sido prorrogada en cinco ocasiones.