Linda Batista • 17 Sep 2020 - 12:08 PM

Tras su Asamblea Plenaria Ordinaria Anual, los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) manifestaron las preocupaciones y su posición respecto a la corrupción, y el impacto de la educación a distancia en medio de la pandemia.

Sin referirse a temas específicos, hacen un llamado a la transparencia, a fin de alcanzar mejoras como país, en lugar de buscar intereses personales. "Quisiéramos un país donde haya transparencia, honestidad.... sin importar el cargo que ocupemos. Estamos en busca del crecimiento de una nación, y de más intereses que eliminen la desigualdad", sostuvo monseñor Rafael Valdivieso.

Publicidad

Describieron la corrupción y la falta de ética como un virus que carcome el tejido social, y que empobrece a una gran mayoría.

Frente al tema educativo, manifestaron su preocupación sobre el impacto que ha tenido la modalidad virtual medio de la pandemia, que deja a los sectores empobrecidos más excluidos, pese a esfuerzos.

"No es lo mismo un colegio en la capital que en uno en el campo o las comarcas, nunca ha sido igual y ahora con la pandemia, que se ha establecido como norma la educación por Internet y televisión, los margina más. ¿Cuántos de los campos y comunidades indígenas no tienen luz, Internet, computadoras?, han quedado muchos niños por fuera", cuestionó el cardenal José Luis Lacunza, quien además advirtió que de no haber un pronto remedio, la educación para el campo y comarca será de sexta calidad, mientras los de la ciudad quizá tengan una de segunda o primera por las facilidades.

Añadieron que con la apertura de sectores productivos para reactivar la economía, también está el riesgo de un repunte del contagio. Indicaron que a las autoridades les corresponde diseñar una estrategia que permita el control del COVID-19 y garantizar la protección de la población, pero la responsabilidad del cuidado de la salud es compartida y es de todos.

Por otra parte, monseñor José Domingo Ulloa sostuvo que la reactivación de los templos ha sido lenta, pero bajo todas las medidas de bioseguridad. Explicó que miles de personas siguen las liturgias y actividades eclesiales a través de redes sociales y plataformas digitales.

Agregó que para los bautizos y matrimonios, no se permiten más de 10 personas; mientras que para las eucaristías y los funerales se permite hasta el 25% de la capacidad del templo, según indicó el Ministerio de Salud.

Además, la Iglesia Católica de Panamá contempla tener más comedores y ollas comunes, para dar comida a quienes no tienen.

Para la CEP, la tarea grande e impostergable es "renovar la fraternidad y la solidaridad, conscientes que nadie se salva solo"

"Es momento de pasar de las palabras a la acción, de derrumbar los muros que nos separan... urge afrontar unidos el desafío de la pobreza y la exclusión, el calentamiento global y la universalidad de la globalización, siguiendo la alerta del Papa Francisco sobre la importancia de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral”, concluyeron.