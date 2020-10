Odalis Núñez • 25 Oct 2020 - 02:12 PM

Durante un encuentro con ganaderos de la región de Azuero, el ministro de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), Juan Manuel Pino, pidió denunciar el hurto pecuario y trabajar en conjunto con la Policía Nacional, para evitar que el crimen organizado utilice ese delito para lavar dinero.

"El crimen organizado no tiene límites, llegan a vender el ganado en las subastas y eso hay que evitarlo, eso se hace poniendo la denuncia y llevar ante los tribunales al que le está robando al productor, no se puede llegar a un acuerdo porque si no el delito se consume y queda como una estadística más”, indicó Pino.

En medio de la pandemia el hurto pecuario ha registrado un aumento, por lo que solicitó trabajar en equipo para ponerle un alto a este problema que está afectando a los productores en el país, sobre todo en Los Santos.

Pino manifestó que es un alineamiento entre la policía, los ganaderos y las autoridades, por eso se invitó al fiscal Efrain Jaén para que les explique cuál es el proceso que deben seguir para presentar las denuncias porque es el Ministerio Público al que le toca investigar.

En la reunión surgieron propuestas como habilitar la garita en el cruce del Río La Villa y prohibir el movimiento de ganado en horas de la noche para evitar que quienes forman parte de estas organizaciones criminales dedicadas al hurto pecuario cometan el delito.

Durante el encuentro con los ganaderos también se habló del trasiego de droga que llega por el área de la costa.

Enfatizó que se trabaja en un mayor resguardo de las costas de la Península de Azuero, por donde pasa y penetra la droga en Los Santos.

"Vamos a instalar más puestos de vigilancia aeronaval en sitios costeros estratégicos. Queremos que se desarrolle el turismo en esta región, y para eso, blindar las costas es una prioridad en nuestra gestión", señaló el ministro.

En el encuentro con ganaderos, estuvieron presentes también el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, el director del Servicio Nacional Aeronaval, Ramón Nonato López, y el gobernador de la provincia de Los Santos, Rubén Villareal.