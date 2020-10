Linda Batista • 27 Oct 2020 - 09:02 AM

Tras el anuncio de prohibición de uso de mascarillas y el levantamiento de la cuarentena en la Comarca Guna Yala, Anelio Merry del Congreso General Guna, explicó cuáles son las grandes instancias que tiene la comarca y cómo pueden actuar.

De acuerdo con Merry, en Guna Yala hay está el Congreso General de la Cultura Guna y el Congreso General Guna, cada uno definido por la ley fundamental de la comarca.

Por su parte, el Congreso General de la Cultura Guna, está diseñado para orientar y recomendar, por lo que no tiene mecanismos para obligar a una comunidad o a una persona.

"No está diseñado para eso, no está estructurado para eso, así que no va a haber incidencia de prohibición de mascarillas", señaló.

Agregó que por esta misma razón, se ha generado una reacción de la misma población de la Comarca Guna Yala, sin embargo, relató que los médicos de la comunidad se sienten vulnerados dado que los Comités de Salud no les consultan sino que solo imponen las normas del Ministerio de Salud, olvidando la cultura Guna y la medicina dule.

"Había situaciones muy particulares que denunciaron dentro del Congreso de la Cultura, por ejemplo el rechazo de la medicina tradicional por parte del personal médico que ha llegado a visitar algunas comunidades que no tienen puesto de salud", añadió Merry.

Por su parte, un residente de Ustupu, Guna Yala, manifestó que la resolución se hizo sin consultar a las comunidades como plantea el reglamento.

Dado que el Congreso de la Cultura Guna no es una instancia coercitiva no se prohíbe el uso de mascarillas, se recomienda; tampoco se levanta la cuarentena, si las comunidades no lo consideran prudente, es más bien la recomendación.