RI • 17 Dic 2020 - 10:20 AM

El Gobierno Nacional detalló este jueves qué tipo de personal está autorizado para movilizarse durante las horas del toque de queda y la cuarentena de fin de semana, medidas establecidas en Panamá para detener el aumento de contagios de COVID-19.

A partir del viernes 18 de diciembre se amplía el toque de queda, que será de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.; mientras que habrá fin de semanas de cuarentena total desde las 7:00 p.m. del viernes 25 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del lunes 28 de diciembre; y desde las 7:00 p.m. del viernes 1 de enero hasta las 5:00 a.m. del lunes 4 de enero.

Las personas que deban circular durante estas horas deberán llevar consigo su carné de trabajo y una carta o certificación emitida por la empresa para la que trabajan.