Linda Batista • 14 Ene 2021 - 11:28 AM

El grupo Fiscalización Ciudadana presentó ante la Cancillería General de la República seis solicitudes para que el Gobierno dé información del contrato que firmó Panamá con Pfizer y otros posibles proveedores de la vacuna anticovid.

El exdiputado Olmedo Guillén explicó que el grupo investiga estos temas, que pudieran convertirse en actos de corrupción, así como la conveniencia o no de ponerse la vacuna.

Publicidad

El grupo Fiscalización Ciudadana presenta ante la Cancillería una solitud para que el gobierno de información del contrato que firmó Panamá con Pfizer. @ecotvpanama pic.twitter.com/df4LWOFLsx — Félix Antonio Chávez (@felixchaveztv) 14 de enero de 2021

“La gran mayoría estamos dispuestos a ponernos la vacuna, pero necesitamos la seguridad de que eso será efectivo y no generará daños colaterales... que no afectará a los más vulnerables, el pueblo panameño, que no tiene protección”, sostuvo Guillén.

Por su parte, otro miembro del grupo exigió que no haya secretismos en el manejo de productos sanitarios que se compran con fondos del Estado. “Aquí no puede haber secretismos... no nos interesa saber ni fórmula secreta de las gaseosas ni de la vacuna Pfizer, nos interesa saber cuánto pagó el Estado, cómo y cuando, así como las implicaciones técnicas y científicas para poder vacunarnos todos”, indicó.

Erich Auerbach, director de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmó que darán respuesta a las solicitudes, así como a las que han recibido con anterioridad, de modo que puedan brindar tranquilidad de la ciudadanía.

Con la colaboración de Félix Chávez, periodista de EcoTV.