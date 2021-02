Linda Batista • 19 Feb 2021 - 10:10 AM

El sociólogo Alonso Ramos, quien realizó el trabajo técnico en la subcomisión de la Asamblea Nacional que investigó los abusos a menores en albergues, detalló que hallaron varios centros operando a nivel nacional sin el conocimiento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Indicó que la entidad no cuenta con un sistema gerencial que permita saber cuántos menores están albergados, cuáles son sus condiciones, sus expedientes específicos, ni cuántos albergues hay a nivel nacional.

“A diciembre del 2020, la lista de albergues oficiales censados por la Senniaf son 52, de ese total 23 tienen permisos, 17 no tienen permisos y el resto tiene permisos temporales", detalló.

Según Ramos, también se encontraron evidencias empíricas de que muchos de estos albergues no tienen las infraestructuras adecuadas, no cumplen con los requerimientos mínimos para brindar alimentación, y no tienen personal técnico para atender a menores con discapacidad.

“La Senniaf no fiscalizaba, no tiene la capacidad de fiscalizar. Es una institución donde hay funcionarios muy bien preparados pero son pocos y no tienen los recursos. No hay sostenibilidad en las acciones que puedan tomar la institución porque cada 5 años empiezan a remover cargos”, precisó.

Agregó que al estar en los albergues, descubrieron peores hechos que la alimentación con comida para perros a niños, como personas con condiciones especiales encadenadas, y evidencias de abusos sexuales a menores con discapacidad.

Por otro lado, Ramos desmintió que el informe haga referencias a fiestas y pijamadas de empresarios con menores.

Por estas denuncias, que fueron elevadas ante el Ministerio Público, Ramos dio a conocer que ha recibido dos llamadas anónimas, con amenazas, por lo que tomará acciones legales.