ATENCIÓN PANAMÁ: Recibí llamada de DIPUTADO @LE_CarlesR tratando de convencerme que no solicite investigación. Le dije USTED sabía irregularidades que YO denunciaba y no hizo NADA, como JD, etc. Niños han sufrido, NO ME LLAME, espero lo juzguen, denunciaré su llamada y le cerré! pic.twitter.com/yDTRsJWjbI