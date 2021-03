RI • 2 Mar 2021 - 04:00 PM

Idalia Martínez, exdirectora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), fue recibida este martes por el procurador general de la Nación encargado Javier Caraballo.

Según explicó Martínez, fue a reiterar denuncias que había presentado ante el Ministerio Público durante su gestión en la Senniaf (2014 - 2016), sobre casos de irregularidades y abusos en albergues. En ese entonces, Kenia Porcell se encontraba a cargo de la Procuraduría General de la Nación.

“He presentado información fidedigna e importante, he presentado fotos al señor procurador general encargado, he dado nombres, he dado fechas exactas de lo que podía hacer constatar, he dado detalles importantes de hechos que ocurrieron y fueron denunciados por mi persona durante mi gestión, para que el señor procurador pueda ampliar cualquier detalle dentro de la investigación”, explicó Martínez, quien agregó que solicitó "que, cuanto antes, se debe realizar una diligencia de inspección ocular en las instalaciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con sede en la ciudad de Panamá", para recabar pruebas.

Asegura que los expedientes no se encuentran en el MP, por lo que presentó una nueva denuncia por la desaparición de estos documentos, señalando como presunto responsable a un miembro de un partido político, a quien no identificó, pero indicó que éste se presenta como "investigador internacional".