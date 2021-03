RI • 14 Mar 2021 - 10:08 AM

El mandatario panameño Laurentino Cortizo dijo que los ataques contra el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, pueden deberse a sectores que lo ven como una competencia política, asegurando que es un hombre "honesto, leal, preparado".

"Puede ser que como ven que es joven, que puede tener una opción en un futuro x, que él no lo ve todavía... puede que los cañones están dirigidos mucho hacia él", expresó el mandatario en entrevista exclusiva con el periodista Hugo Famanía, agregando que "hay sectores que se la han enfilado hacia el vicepresidente, yo lo entiendo; ahora, al final de cuentas, la decisión de que es o no vicepresidente ya vino, él fue electo, entonces yo tengo que respetar eso".

Publicidad

Sobre los cuestionamientos hacia Carrizo por su gestión al frente del programa Panamá Solidario, por supuesta falta de transparencia y sobrecostos procesos de compra de ventiladores y otros insumos, realizados a través del Ministerio de la Presidencia durante la pandemia, Cortizo aseguró que informes de auditorías realizadas por consultores externos y por la propia Contraloría, descartan estas versiones.

"Lo que sí yo no puedo aceptar es que porque la gente lo dice entonces es, la gente dice muchas cosas de otra gente, pero eso no significa que yo tengo que repetir lo que la gente dice o tomarlo como si fuera una verdad", acotó Cortizo.

También defendió la gestión del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, quien lideró la construcción del hospital modular Panamá Solidario, proyecto que también fue objeto de críticas por su costo. Según el mandatario, no hubo sobrecosto y se pagó el precio justo, "en ese momento de cuarentena, que no tenías concretera, no tenías trabajadores, que tenías que pagarle todas las remuneraciones".

"La decisión de construir este Hospital Solidario, especialmente hoy con las vidas que se han recuperado y salvado en ese hospital, no tengo absolutamente ninguna duda que fue la decisión correcta".