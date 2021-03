Linda Batista • 14 Mar 2021 - 03:12 PM

El presidente del partido Panameñista, José Isabel Blandón, anunció que a partir de este lunes 15 de marzo el colectivo iniciará el proceso de recolección de firmas para una constituyente.

Para el colectivo, el país no aguanta más tiempo “bajo la constitución de los militares de hace casi ya 50 años atrás”.

“Si queremos una segunda vuelta electoral para no tener ya más Gobiernos con el apoyo de tan solo el 33% de la población, si queremos reducir el tamaño de la Asamblea y limitar la reelección y poner la revocatoria ciudadana, si queremos diputados provinciales y no circuitales, más autonomía para las provincias y que los gobernadores sean electos, si queremos una mejor administración de justicia, mejor educación, o una constitución que surja de un proceso democrático y no dictatorial, el único camino es la constituyente”, precisó el excandidato presidencial.

Agregó que la constituyente no es la solución a todos los problemas, ni es una varita mágica, sin embargo, considera que sin ella será infinitamente más difícil pasar página a un sistema que ya no funciona ni responde a las necesidades más básicas de la mayoría.

“Ya es momento de dejar de preguntarnos por qué no se hizo antes y por qué se quiere hacer ahora, para empezar a hacernos las preguntas en los términos correctos: ¿por qué no ahora y qué tenemos que hacer para hacerlo posible ahora?”, acotó.

Esto durante el acto de convención nacional del partido Panameñista.