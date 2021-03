Linda Batista • 26 Mar 2021 - 04:19 PM

“Queremos trabajar”, “ellos sí, nosotros no”, son algunas de las consignas de agremiados de la Asociación de Profesionales de Eventos de Panamá (APEP) durante una protesta pacífica que realizan en el Centro de Convenciones Atlapa.

Asimismo, denunciaron la falta de empatía y de cumplimiento de normas por parte de las autoridades. “Hay que dar ejemplo y el Gobierno no lo está dando”, sostuvieron, mientras piden "no más doble moral".

Publicidad

Miembros de la Asociación de Profesionsles de Eventos de Panamá (APEP), realizan una manifestación frente al Centro de Convenciones Atlapa. Vídeo: José Garibaldi. #TReporta pic.twitter.com/ntWjv2iNbm — Telemetro Reporta (@TReporta) 26 de marzo de 2021

“Nosotros no entendemos cómo el Gobierno puede manejar aquí un evento de cientos de personas, y nosotros que hemos estado durante toda esta pandemia estudiando medidas de bioseguridad para poder tener eventos pequeños y paulatinos… al no haber eventos no hay dinero, no hay nada, hay gente que se está muriendo de hambre literalmente. Es una falta de respeto”, manifestaron.

Esto luego que se desarrolló “un acto de reconocimiento a voluntarios del Plan Panamá Solidario”, en el Centro de Convenciones Atlapa con bailes congo, danzas, presentación de orquestas y artistas.

El acto, en el que se pudo apreciar a funcionarios de altos cargos bailando sin distanciamiento social, fue repudiado por centenares de internautas en redes sociales.

Con la colaboración de José Garibaldi, periodista de Telemetro Reporta.