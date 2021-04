Linda Batista • 1 Abr 2021 - 08:42 AM

La abogada Carolina Guevara denunció un caso de negligencia médica en el centro penitenciario La Nueva Joya, luego que su defendido falleció por enfermedades que padecía y no fueron atendidas, según indicó.

"Desde febrero de 2020 él mantenía diversos tipos de enfermedades, pero no es hasta diciembre que recibe atención, y es operado de la cabeza, le dieron salida, y trasladado nuevamente a la cárcel. Allí no recibió atención médica, era atendido por los propios custodios y reos", precisó. .

Según detalló Guevara, el recluso tenía un tumor maligno cerebral, un tumor en el cuello, y cáncer de páncreas. En vista de su complicaciones de salud y la falta de atención calificada, se presentó la documentación reglamentaria para solicitar depósito domiciliario temporal, sin embargo la juez de cumplimiento se lo negó, y posteriormente el privado de libertad perdió la vida.

“La juez consideró que el documento emitido por los doctores del Hospital Santo Tomás no era idóneo y que requerían hacer pruebas en medicina forense, mientras que el sistema penitenciario no tiene agua potable, ni alimentación, ni los atiende. Una persona enferma allí no puede sobrevivir.

Destacó que pese a que los reclusos cometieron delitos, merecen ser atendidos. “Están muriendo personas por negligencia del centro penitenciario. Esto se trata de derechos fundamentales… solo están interesados en que la empresa que vende los alimentos, que son decadentes, siga licitando, y no por los reos”, precisó.