Aduaneros inician paro de 24 horas en solicitud del pago de sus bonos de productividad

En Paso Canoas los aduaneros se cruzaron de brazos y no ofrecieron el servicio.

Tal y como lo adelantaron los trabajadores de aduanas este jueves amanecieron paralizados así como los diferentes recintos aduaneros , en los que no se realizaban trámites.

Aduaneros inician paro de labores y esperan respuesta de las autoridades TReporta

Esta mañana las oficinas de Aduanas en Paso Canoas se apreciaban largas filas de personas solicitando los trámites aduaneros sin embargo estos no eran atendidos en sus trámites.

Cerca de las 9:00 a.m. Montenegro aseguraba que recibió una llamada del Ejecutivo asegurándole que los pagos se estaban tramitando, sin embargo señaló que hasta no tener certeza de ellos el paro no se levantaba.

Con colaboración de Jaime Saldaña, periodista de Telemetro Reporta.