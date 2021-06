Bermudez califica de improvisada decisión de implementar servicio social para recibir bono

“No es si estamos preparados o no, sino que no sabemos para qué tenemos que estar preparados. Sabemos que las personas aplican, pero y después, ¿dónde los pones a trabajar? ¿como es la certificación de la labor?, es totalmente improvisación del sistema central. Nos enteramos en la televisión, los vecinos empiezan a venir y nosotros no sabemos cuál es el papel”, precisó.