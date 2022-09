Caso Odebrecht en vivo: Continúa quinto día de la audiencia preliminar

Live Blog Post

Primeras incidencias en audiencia de caso Odebrecht

Durante las primeras horas de la audiencia, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, resolvió varias incidencias, entre estas estuvo que los hermanos Martinelli Linares, quienes participaban de forma virtual y se encuentran privados de libertad en Estados Unidos, renunciaron a su derecho a estar presente, la jueza accedió.

Igualmente, Marquínez negó una incidencia en la que los abogados defensores Shirley Castañeda y Alejandro Pérez solicitaron la suspensión de la audiencia por una recusación presentada en la que se señala la falta de competencia de ella como juez para realizar la audiencia. La negativa fue sustentada en que no existen méritos ni fundamentos de derecho para que se dé la suspensión.

Además, la jueza negó los incidentes presentados por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli que volvió a invocar el principio de especialidad. La juez fundamentó su decisión en los artículos 285, 701 y 2197 del Código Judicial. La Fiscalía recordó que dicho principio no es permanente, sino que se supedita a una protección temporal que finaliza cuando se cumple con alguna de las excepciones, además de que hay varios pronunciamientos de los tribunales que han sostenido que el principio de especialidad no aplica y no ampara al exmandatario.