Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea aprueba creación del nuevo corregimiento de Vacamonte

"Lo que tengo que plantearles es, es que este corregimiento no entra en función hasta después del 2024, no tiene nada que ver con la elección antes del 2024, eso lo establece la ley, puede tener presupuesto y será un corregimiento después de la elección del 2024, no antes"; aseguró Harding luego de ser cuestionada sobre la presentación de este proyecto de ley.

https://twitter.com/ecotvpanama/status/1501598751231721477 #EsNoticia De manera unánime, la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional prohijó el Proyecto de Ley 222 que crea el nuevo corregimiento de Vacamonte, en la provincia de Panamá Oeste. Vía @felixchaveztv pic.twitter.com/FfLrfhTv5M — ECO TV (@ecotvpanama) March 9, 2022

Harding indicó que Vacamonte sería el corregimiento más grande del país con 100 mil personas y acotó que ella como diputada de Panamá Oeste debe velar por los intereses de los residentes de este sector.

El proyecto propone que el corregimiento de Vacamonte sea segrgado del corregimiento de Vista Alegre y estará conformado por las comunidades de : partiendo de la autoipista hacia la playa, donde se encuentran Los Cerezos, Las Huacas, Los Tecales, Ciudad Vacamonte, Costa Azul y Ciudad Esperanza.