Cooperación Israel - Panamá fortalece el sistema de salud panameño

En el marco del fortalecimiento continuo del sistema público de salud panameño y compartir su experiencia de estudios a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Israel para el Desarrollo (Mashav), el Dr. Gurinder Singh, ofreció una ponencia magistral, en la que compartió los aprendizajes adquiridos durante su formación en el Hospital Rambam en Israel, referente mundial en el manejo de trauma y emergencias complejas.

Durante el acto que contó con la presencia del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, el embajador de Panamá en Israel, Ezra Cohen, y personal de salud del ministerio; el Dr. Singh subrayó que la coordinación de trauma constituye el pilar fundamental de un sistema de emergencias eficiente.

Además, resaltó que adquirió mucho conocimiento de la experiencia israelí, la cual ante escenarios de alta demanda de triage es eficiente y optimiza recursos para priorizar la vida del paciente. El uso de simulaciones como herramienta clave de entrenamiento, la clara identificación de roles mediante liderazgo, protocolos y estructuras definidas, así como la coordinación médico - administrativa son esenciales en el proceso. Asimismo, resaltó el uso de dashboards y métricas para la toma de decisiones en tiempo real.

El especialista también mencionó temas esenciales para la sostenibilidad del sistema de salud, entre ellos la protección del talento humano, el manejo del estrés prolongado, la rotación del personal, la ciberseguridad, la gestión de las unidades de cuidados intensivos (UCI) y la relevancia del registro de trauma como indicador de calidad y mejora continua.

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, manifestó el compromiso de MASHAV y la embajada, que más profesionales panameños tengan la oportunidad de adquirir conocimientos en Israel. Asimismo, se refirió a las excelentes relaciones de cooperación y amistad entre Israel y Panamá, destacando que actualmente, se especializan nueve doctores panameños en tres hospitales del país.

Por su parte, el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo, agradeció al Gobierno de Israel por su apoyo continuo de muchos años, destacó el alto valor formativo de esta experiencia internacional y reafirmó los lazos de cooperación entre Panamá e Israel, subrayando la importancia del aprendizaje constante frente a los múltiples desafíos que presentan las emergencias médicas.

Durante el evento, el embajador Mattanya Cohen y el ministro hicieron entrega de una mención honorífica al Dr. Gurinder Singh, en reconocimiento a su destacada participación durante su capacitación en Israel.