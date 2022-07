Directora de Aduanas indica que los viajeros podrán sacar e ingresar sus propios medicamentos

La directora de La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, Tayra Barsallo, indicó que la declaración jurada del viajero siempre ha existido y agregó que los pasajeros que deseen ingresar o sacar medicamentos del país lo podrán hacer siempre y cuando no sea en cantidades que denoten la comercialización de estos productos.

"No hay ningún tipo de cambio, la declaración jurada del viajero siempre ha sido la misma de que se aprobó a través de Resolución del Comieco del 2017. Además de eso los medicamentos todos forman parte del equipaje de viajero de todos los pasajeros y como tal siempre y cuando no sea con carácter comercial, los viajeros no tienen ningún inconveniente por ingresar o sacar del territorio nacional sus propios medicamentos del país", indicó Barsallo.