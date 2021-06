En diálogo por la CSS aún no se han hecho propuestas, va a dividirse en mesas temática

“Ahorita mismo el diálogo va a dividirse en cuatro mesas temáticas, no se ha hecho hasta el momento ninguna propuesta, hemos pasado por exposiciones, todavía en todo lo que va del diálogo no hay propuestas, la etapa de propuestas va a comenzar recién ahora, entonces esta etapa de propuestas necesita ser abierta, se necesita poder que la gente hable y no puede ser controlada, no puede ser coartada, se necesita libertad de escuchar todo lo que haya que poner sobre el tapete”, manifestó Lombana.