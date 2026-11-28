A partir del lunes 30 de noviembre de 2026, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará la entrega de tarjetas PUNCH a 8,038 acudientes extranjeros de estudiantes beneficiarios de becas y del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
IFARHU: calendario de entrega de tarjetas PUNCH a acudientes extranjeros
La entrega de las tarjetas PUNCH se realizará durante las siguientes fechas:
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Lunes 30 de noviembre
Martes 1 de diciembre
Miércoles 2 de diciembre
Jueves 3 de diciembre
Lugares habilitados para el retiro de las tarjetas:
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Ciudad de Panamá: Los Andes Mall, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Panamá Oeste: exclusivamente en la sucursal de la Caja de Ahorros ubicada frente al parque Libertador, en la avenida Las Américas, distrito de La Chorrera.
Interior del país: sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros.
Las sucursales de La Bolívar, en Las Tablas, provincia de Los Santos, y Santiago Centro, en la provincia de Veraguas, no estarán habilitadas para este proceso.
¿Qué requisitos deben cumplir los acudientes extranjeros para retirar la tarjeta PUNCH?
Los acudientes deberán presentar su pasaporte vigente o cédula de extranjero residente o naturalizado, según corresponda. El IFARHU recordó que no será necesaria la presencia del estudiante ni de acompañantes, con el propósito de agilizar el proceso de entrega.