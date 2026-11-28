Entrega de tarjetas por el IFARHU.

A partir del lunes 30 de noviembre de 2026, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) iniciará la entrega de tarjetas PUNCH a 8,038 acudientes extranjeros de estudiantes beneficiarios de becas y del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

El proceso se extenderá hasta el jueves 3 de diciembre y se desarrollará en distintos puntos habilitados a nivel nacional.

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IFARHU: calendario de entrega de tarjetas PUNCH a acudientes extranjeros

La entrega de las tarjetas PUNCH se realizará durante las siguientes fechas:

Lunes 30 de noviembre

Martes 1 de diciembre

Miércoles 2 de diciembre

Jueves 3 de diciembre

Lugares habilitados para el retiro de las tarjetas:

Ciudad de Panamá: Los Andes Mall, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Panamá Oeste: exclusivamente en la sucursal de la Caja de Ahorros ubicada frente al parque Libertador, en la avenida Las Américas, distrito de La Chorrera.

Interior del país: sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros.

Las sucursales de La Bolívar, en Las Tablas, provincia de Los Santos, y Santiago Centro, en la provincia de Veraguas, no estarán habilitadas para este proceso.

¿Qué requisitos deben cumplir los acudientes extranjeros para retirar la tarjeta PUNCH?

Los acudientes deberán presentar su pasaporte vigente o cédula de extranjero residente o naturalizado, según corresponda. El IFARHU recordó que no será necesaria la presencia del estudiante ni de acompañantes, con el propósito de agilizar el proceso de entrega.