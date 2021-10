Mesa técnica de las reformas electorales no discute artículo 192 sobre las curules

El presidente de la Comisión, el diputado Víctor Castillo señaló que el hecho de que no se haya discutido el artículo 192 no significa que se haya quitado de las reformas electorales y aseguró que este jueves se retornará a la sesión permanente .

"No hemos hablado de ninguna modificación. Se está tratando de mandar ese mensaje de una confusión porque al final del camino la sesión permanente continúa; no hemos cerrado ni tan siquiera puntos del segundo bloque que quedaron inconclusos que no aprobamos y del tercer bloque, inclusive unos que de repente el diputado independiente quiere anexarlo el día de mañana y el día de mañana a las 10:00 a.m. va a continuar la sesión permanente. Ahora si yo quiero decir algo, que la gente escuche que quiero decir a mi manera, yo lo expresaría, pero aquí tenemos en esta Asamblea el día de hoy, por más de dos semanas, a un grupo de señores que es del Tribunal Electoral, gente que ha sacado su tiempo con su equipo técnico, la Asamblea Nacional y su equipo técnico para llevar una reforma lo más, pero lo más sensatas y democráticas posibles. Creo que eso hay que tomarlo muchísimo en cuenta", indicó Castillo.

Por su parte el diputado Luis Ernesto Carles, de la bancada panameñista, indicó que no se le dio lectura al artículo 192, que era parte de tercer bloque que se aprobó este miércoles y prevé que en la discusión del jueves vendrá con modificaciones.

https://twitter.com/felixchaveztv/status/1445879394002608132 El diputado del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Castillo, defendió la posición de no entrar hoy en el fondo de la discusión sobre la adjudicación de curules por cociente, medio cociente y residuo. @ecotvpanama pic.twitter.com/OmE2n3Agxt — Félix Antonio Chávez (@felixchaveztv) October 6, 2021

"Aprobamos en un primer bloque y el segundo bloque los resultados de la mesa técnica y de igual manera hoy estábamos aprobando el tercer bloque y de manera corrida no se le quiso dar lectura al artículo 192, que es el artículo que tiene que ver con las curules. Entonces hoy estamos debatiendo el bloque tres, donde está contenido el artículo 192 que tiene que ver con la adjudicación de curules y no se lo pueden saltar, si ustedes se dieron cuenta llamaron al 191, no mencionaron el 192 y entonces eso lo que prevé es que mañana viene con modificaciones y lo que más me preocupa es que no solo sean modificaciones del bloque 3, sino que quieran meter modificaciones del bloque 1 y del bloque 2 y ya eso fue aprobado la semana pasada producto de un consenso en la mesa técnica", aseguró Carles a los medios de comunicación.

Este miércoles en la mesa técnica se aprobaron 84 artículos consensuados, la Comisión de Gobierno decretó receso hasta este jueves a las 10:00 a.m., para continuar la sesión permanente y seguir discutiendo las reformas que garanticen un Código Electoral democrático para el país.