Ministerio Público y DIJ realizan inspección tras demolición de monumento chino

Personal del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) llegaron este lunes 29 de diciembre al Mirador del Puente de las Américas para recabar información, luego de la demolición del monumento chino. Esteban Cheung, vocero de la Asociación China, señala que la alcaldesa Stefany Peñalba está en su potestad de tomar decisiones, sin embargo, considera que la forma en que se realizó la demolición del momento chino es cuestionable.