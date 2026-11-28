Los servidores públicos de Panamá recibirán durante el mes de diciembre de 2026 tres pagos correspondientes a sus dos quincenas y la tercera y última partida del décimo tercer mes, según el calendario de pagos establecido para los trabajadores del sector estatal.
Calendario de pagos de diciembre de 2026 para servidores públicos
Décimo tercer mes:
Viernes 4 de diciembre
Primera quincena de diciembre:
-
Viernes 11 de diciembre
Lunes 14 de diciembre
Martes 15 de diciembre
Segunda quincena de diciembre:
-
Lunes 28 de diciembre
Martes 29 de diciembre
Miércoles 30 de diciembre
Los desembolsos correspondientes a las quincenas se realizarán de manera escalonada, según los grupos de pago establecidos para las distintas instituciones del Estado.
¿Dónde consultar el calendario de pagos de los servidores públicos?
Los funcionarios podrán consultar las fechas de pago correspondientes a sus instituciones a través del sitio web oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): www.mef.gob.pa