Los servidores públicos de Panamá recibirán durante el mes de diciembre de 2026 tres pagos correspondientes a sus dos quincenas y la tercera y última partida del décimo tercer mes, según el calendario de pagos establecido para los trabajadores del sector estatal.

El primer desembolso del mes está programado para el viernes 4 de diciembre y corresponde al pago del décimo tercer mes, mientras que los pagos de la primera quincena iniciarán el viernes 11 de diciembre.

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Calendario de pagos de diciembre de 2026 para servidores públicos

Décimo tercer mes:

Viernes 4 de diciembre

Primera quincena de diciembre:

Viernes 11 de diciembre

Lunes 14 de diciembre

Martes 15 de diciembre

Segunda quincena de diciembre:

Lunes 28 de diciembre

Martes 29 de diciembre

Miércoles 30 de diciembre

Los desembolsos correspondientes a las quincenas se realizarán de manera escalonada, según los grupos de pago establecidos para las distintas instituciones del Estado.

¿Dónde consultar el calendario de pagos de los servidores públicos?

Los funcionarios podrán consultar las fechas de pago correspondientes a sus instituciones a través del sitio web oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): www.mef.gob.pa