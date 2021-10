"Popi" Varela sobre altercado con Martinelli: A mi punto de vista lo que a él le molestó fueron mis declaraciones

“Popi” Varela aclaró que el altercado no se registró dentro de la sala de audiencias, sino en el pasillo.

“Hay un salón de audiencias que es donde se hacen todas las declaraciones del testigo...al momento que yo termino porque estuve tres días, jueves, viernes y ayer lunes cuando termino y sale del salón de audiencias, prácticamente a los dos metros del pasillo para salir hacia afuera donde están los periodistas, en ese pasillo estaba Martinelli con un par de SPI y la licenciada Jessica Canto”, detalló el exdiputado “Popi” Varela en declaraciones al programa Cuarto Poder.

https://twitter.com/TReporta/status/1447933424493342723 Declaración de José Varela en el juicio oral por el caso pinchazos, pudo haber detonado el enfrentamiento con el expresidente Ricardo Martinelli.

“Yo reconocí 10 intervenciones directas a mí y a mi familia”, dijo el exdiputado, quien narró parte de lo que declaró. #CuartoPoder pic.twitter.com/XqKvaWlzHi — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2021

“Entones el señor Martinelli me comienza a gritar improperios y entonces se me tira encima, me da su puñete que ni siquiera me rozó, entonces la seguridad nos agarra en las manos a los dos, empiezo a meter un par de patadas porque tenía las manos agarradas por la seguridad”, manifestó.

Indicó que durante su testimonio en el juicio por el caso Pinchazos reconoció 10 intervenciones directas a él y a su familia.

“Había un correo electrónico mio personal de un tema de una donación que yo estaba haciendo de un terreno, tres intervenciones a mi familia a mi esposa y a mis hijos, pero lo más delicado de todo es que habían seis audios míos con diferentes personas”, señaló “Popi” Varela.

Tras al altercado, José Luis Varela interpuso una denuncia contra el expresidente Ricardo Martinelli.