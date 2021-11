Presentación de bandas musicales en los estadios inicia este tres de noviembre

La doctora Yamileth López, directora encargada de la región Metropolitana de Salud, recalcó que en este 2021 no habrá desfiles , sino presentación de bandas musicales en estadios ; estas se llevarán a cabo los días 3, 4, 5 y 28 de nov en los siguientes lugares:

López indicó que en la entrada de los estadios habrá personas del Ministerio de Educación y de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental verificando los códigos QR. "Nadie va a poder entrar a estos estadios si no tiene las dos vacunas completas", dijo.

Por otro lado, el Ministerio de Salud velará por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad; López exhortó a la población a seguir cuidándose porque las vacunas no garantizan que no puedan contagiarse con COVID-19. "El riesgo está latente y no estamos exentos de contraerlo", acotó.

Para los estadios serán habilitados 20,000 boletos por día que serán distribuidos por Meduca, MiCultura, los Consejos Municipales y la Gobernaciones, esto con el objetivo de mantener un control porque cabe destacar que las actividades serán gratuitas.

Finalmente recordó que las medidas de bioseguridad básicas deben mantenerse vigentes; ya que dependen de la conciencia ciudadana; entre aquellas que destacó están las siguientes:

Evitar contacto directo entre personas

Evitar tocarse el rostro

Lavarse las manos con frecuencia

No automedicarse si presentan síntomas

Desinfectar superficies de contacto directo (celulares, llaves, entre otras)

La doctora puntualizó que estas actividades son posibles debido a que los números han bajado, pero esto no debe representar una desatención de las medidas mencionadas.