Sucre: Tres viajeros con la variante Delta han sido detectados en el Aeropuerto

Señaló que una vez fueron detectadas, estas tres personas fueron puestas de manera inmediata en aislamiento de tal manera que no propagaran esta variante en Panamá.

Indicó que estos viajeros fueron detectados en las últimas dos semanas en el Aeropuerto procedentes de Suramérica, Estados Unidos y Europa.

Explicó que hasta el momento, no se ha detectado la presencia de la variante delta de la COVID-19 en la comunidad.

“Posiblemente en algún momento va a entrar si no ha entrado, pero el sistema de vigilancia genómica que está haciendo el Gorgas hasta ahora no ha detectado en la comunidad la variante Delta, sí las otras variantes… entonces no estamos cuidando y estamos tratando de contenerla por lo menos que no se nos disperse en el país si está, o que no entre al país todavía, tratando de ganar tiempo”, expresó Sucre.