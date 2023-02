Terremoto en Turquía: Cancillería de Panamá tuvo que ser evacuada por replicas

" Hemos recibido a 11 personas de nacionalidad panameñas que estaban en el país mientras se registraron los hecho" señala la embajada en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, quien indica que no solo están los estudiantes sino también panameños que se han casado con tucos y los que están de turistas en algunos lugares.

https://twitter.com/TReporta/status/1622949334164594688 La embajadora de Panamá en Turquía, Mariela Sagel, informó que han recibido a 11 panameños que se encuentran en ese país y brindó detalles sobre la situación actual tras el terremoto.#TReporta pic.twitter.com/rL19Ois9Wm — Telemetro Reporta (@TReporta) February 7, 2023

Según el informe se contabiliza 5 mil personas han perdido la vida y se han recatado 7840 personas tras el terremoto.

Viajes a Turquía, no será afectada

Aquellas personas que ya tienen un boleto comprado para visitar Turquía, la embajadora panameña recomienda "no lo cancelen ni que retrasen los vuelos" pues indica que las zonas turísticas del país no resultaron afectadas; señalando que la mayoría de las personas van a Estambul, Capadocia no registraron daños.

"Por la situación de mal tiempo y los daños colaterales por el terremoto algunas actividades tuvieron que ser canceladas" destaca Sagel, sin embargo; aconseja que las personas no desista en ir a Turquía pues existen muchos lugares a donde sin temor a más movimientos telúricos.

Reitera que existen normas gubernamentales para iniciar la ubicación de personas desaparecidas, destacando que como embajadora no puede saltarse las normas establecidas en el país de Europa orienta.