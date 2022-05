Transportistas del interior piden revisión de tarifa y convocan a parto este jueves

Transportistas del interior convocan a parto este jueves

El presidente de Cotradin, Eleuterio Martínez, aclaró que con este paro no se estarán realizando cierres de vías, sino que es una medida simbólica.

"No vamos a hacer un tranque de vía, vamos a hacer un llamado para que el gobierno vea si hay unidad en el transporte o no la hay, de igual manera llamo al resto de los transportistas del país a sumarse a este paro simbólico que vamos a realizar el día 5 de mayo, la tarifa es un derecho de nosotros, no queremos dádivas, queremos lo que nos corresponde en ley", enfatizó Martínez.