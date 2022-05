AMOR SIN IGUAL | Antonio y Miguel discuten

Por otro lado, Pedro se encuentra conversando con su hermano sobre Fernanda , la hija del millonario Ramiro Andrade, para pedirle consejos de amor ya que Pedro se enamoró a primera vista de Fernanda, aunque no se atreve acercarse a ella por tímido y porque su padre le dijo que no estaba a su nivel.

Hablando de Fernanda, ella se encuentra angustiada por los niños de la calle que no se sabe el paradero después del altercado con la policía donde ella sufrió un accidente.

Ramiro acude a la oficina de su hijo Tobías para saber cómo van los arreglos funerarios para su hija Angélica, a lo que Leandro responde que está en proceso pero no contaba que Ramiro les pide que quiere ir a la morgue, una decisión que pone en apuros a Leandro ya que él y Bernardo inventaron la supuesta muerte de Poderosa.

Antonio llega a la casa de Miguel para hablar sobre su decisión de alojar a Poderosa, y terminan discutiendo porque él aun no entiende cuál es la obsesión de Miguel con Angélica.

Finalmente, Poderosa le comenta a Huracán que trata de recordar lo sucedido la noche de su ataque pero no logra nada, sin embargo, Huracán sale corriendo de la habitación porque en su conciencia sabe que está mal mentirle a Poderosa sobre que no conoce a su agresor; pues, ella fue amenazada por Bernardo para que no hable.