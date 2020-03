28 Mar 2020 - 08:25 PM

Con la entrada del mes de marzo, se informó del primer caso de COVID-19 en Panamá. Desde ese momento, parte de la población inició las medidas de distanciamiento social y cuarentena voluntaria para evitar el contagio del coronavirus, que ya había cobrado la vida de miles de personas en otros países. En ese momento, solo se reportaba un fallecimiento en la tierra canalera.

El pasado 18 de marzo, el Gobierno Nacional decreto la cuarentena total en todo el territorio panameño. Salvo por algunas excepciones, la población debe mantenerse en casa.

Las opciones de entretenimiento han ido creciendo con el pasar de los días, cuando el encierro se hace más intolerable. Las redes sociales se han convertido en el refugio de miles de personas en el mundo y Panamá se suma también a esa tendencia. Instagram está abarrotado de transmisiones En Vivo. Presentaciones musicales, entrenamientos o simples conversaciones con figuras famosas del patio.

Sin embargo, la red social que más ha acaparado la atención de los panameños es TikTok, la aplicación china que se mantenía como la preferida de los adolescentes. No obstante, la pandemia de coronavirus ha volcado a otros segmentos de la población ha descargar la aplicación.

Según los números de Google Trends, la aplicación de videos cortos se ha posicionado en Panamá. Por lo menos, así lo demuestra la gráfica.

El crecimiento de TikTok salta a la vista, cuando varias personalidades recurren a la aplicación para creación de contenidos divertidos y participar de los diferentes retos del momento. Los videos de TikTok se han tomado los muros de Instagram. A continuación algunas de las figuras que se han sumado a la ola.

Patrick Vollert y Baldor

Saltó a la fama como competidor de Calle 7 Panamá. Luego se enfocó en la fotografía y en los viajes. Pero su bulldog Baldor es la sensación. Los videos de Patrick junto a Baldor mantienen la mayor cantidad de interacciones. Incluso, hace algunos días, uno de sus videos fue compartido por Memo Aponte, reconocido blogger mexicano especializado en temas de Disney.

Abraham Pino

Una estrella de redes sociales, muchos solo lo conocen por su usuario @abrahamdpe. Sus videos en Instagram, le merecieron su gran popularidad. Por eso no es de extrañarse, que también se haya sumado al fenómeno del TikTok en Panamá. Sin duda, la cuarentena le ha servido de inspiración para sus más recientes videos.

Stephanie Borges

Esta cubana es modelo, bailarina, pero también una experta en TikTok. La mayoría la conoce solo como Cuba, su apodo dentro de Calle 7 Panamá, donde se ganó el corazón de muchos panameños. En sus videos, Steph muestra sus dotes histriónicos y sus conocimientos de baile.

La One Two

Por supuesto, una personalidad como One Two no podía quedar fuera de este listado. Su talento y creatividad ahora tienen otra plataforma con TikTok. Ah!! Incluso hay quienes hacen sus videos utilizando la voz de One Two, quien lleva más de 30 años entregada a la personificación.

Anyuri

La cantante forma parte de ese grupo de panameños que han encontrado un entretenimiento en TikTok durante la cuarentena. Su primera publicación fue apenas el pasado 17 de marzo, pero sus videos tienen una buena cantidad de interacciones.

Joey Montana

No cabe duda, que el intérprete de Picky Picky ya le encontró el truco a la aplicación. El cantante cuenta chistes y realiza parodias haciendo uso del TikTok y para muestra un botón.