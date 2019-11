Redacción Web • 11 Nov 2019 - 06:29 PM

La delegación panameña que participó en el Campeonato Centroamericano, Islas del Caribe y México obtuvo un total de 41 medallas: 18 de oro, 11 de plata y 12 de bronce, completando así un resultado sin precedentes en este deporte deporte en nuestro país.

Panamá participó con una delegación de 16 atletas, 6 entrenadores y 2 Jueces en el campeonato que se celebró en ciudad de Guatemala del 9 al 10 de noviembre de 2019.

Los 8 países de la región que compitieron en este evento fueron: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Islas Cayman, México, Nicaragua y Panamá.

La delegación panameña participó en las categorías: AC2 (9-11 años), AC3 (11-12 años), AC4 (13-14 años), Juvenil (13-15 años) y Mayor de la rama femenina y Juvenil (14-17 años) en la rama masculina.

Durante el primer día de competencias, el equipo de la categoría AC2 (9 A 11 años) conformado por las atletas Alyiah Lide, Ana Gabriela Gutiérrez, Marcela De Frías y Ana Lucía Beitía sumaron un total de 8 medallas (4 de oro, 3 de plata y 1 de bronce).

Las 4 atletas se llevaron la medalla de oro por equipos, en donde Guatemala ocupó el 2do lugar y El Salvador el 3er lugar.

Alyiah Lide destacó con dos medalla de oro (viga y en el All Around) y una de plata en suelo. Por otro lado, Ana Gabriela Gutiérrez se colgó la medalla de oro en salto, una de plata en barras y el bronce en el all around. Mientras que Marcela de Frías subió al podio para colgarse la medalla de plata en viga de equilibrio.

Durante el segundo día de competencia se llevaron a cabo los eventos finales de las categorías AC3 Y AC4 y las categorías Juvenil y Mayor en los que Panamá logró un total de 33 medallas.

En la categoría AC3, el equipo conformado por: Lana Herrera, Tatiana Tapia y Vanessa Espinosa se colgó la medalla de plata. En la competencia individual Lana Herrera logró 2 medallas de oro (suelo y salto) y 2 de bronce (all around y barras asimétricas). Por su parte Tatiana Tapia se colgó la medalla de plata en suelo.

El equipo conformado por Maria Fernanda Delgado y Ana Sofía Nocholson se llevó la medalla de oro.

María Fernanda Delgado logró 3 medallas de oro (salto, barras asimétricas y suelo) y una de bronce en viga. Su compañera Ana Sofía Nicholson se llevó el oro en viga, plata en barras asimétricas y el bronce en suelo.

En la categoría juvenil femenina Karla Navas se llevó 3 medallas de oro (all around, barras asimétricas y viga) y 2 de plata (salto y suelo). Por su parte Hillary Heron logró la medalla de oro en salto, una medalla de plata en el all around y 3 medallas de bronce en barras, viga y suelo.

Por otro lado, en la rama masculina el equipo confirmado por Richard Atencio, Joseph Patutaro y Sebastián Sue se llevó la medalla de plata.

En la competencia individual Richard Atencio se colgó 2 medallas de oro (suelo y anillas), 1 medalla de plata en arzones y una de bronce en el all around. Sus compañeros sumaron una medalla de bronce cada uno, Sebastián Sue se colgó el bronce en barras paralelas y Joseph Patutaro logró el bronce en barras fijas.

Este resultado histórico para este deporte en nuestro país se suma al logrado hace unas semanas en el suramericanos Cali, Colombia y confirma el gran trabajo que viene realizando la gimnasia artística panameña a nivel federativo.