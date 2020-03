AFP • 12 Mar 2020 - 08:49 AM

El ciclista colombiano Fernando Gaviria confirmo este jueves su caso positivo de coronavirus, en un video colgado en Twitter por su equipo, el UAE Emirates.

"Hola a todos. Sé que han habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para coronavirus, pero me encuentro bien", afirma en el video el ciclista colombiano desde Emiratos, donde se encuentra en cuarentena.