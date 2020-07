F1: Vettel se retiraría si no recibe buenas ofertas

AP • 2 Jul 2020 - 07:15 PM

SPIELBERG, Austria (AP) — Sebastian Vettel está decidido a retirarse de la Fórmula Uno si no consigue una oferta convincente para la próxima temporada.

El cuatro veces campeón de la F1 se desvinculará de Ferrari al final de este año, luego que pudo obtener un nuevo contrato. Ahora enfrenta un futuro incierto con pocas opciones para 2021 y no ha iniciado negociaciones con otros equipos. La abreviada temporada comienza el domingo con el Grand Premio de Austria.

Publicidad

“Quiero estar seguro de que tome la decisión correcta para mí y mi futuro. Tengo una naturaleza competitiva, he logrado mucho en el deporte, estoy motivado y dispuesto a conseguir más”, indicó Vettel el jueves. “Para lograrlo necesito el paquete ideal y la gente correcta a mi alrededor, entonces eso es lo que busco en este momento. Si surge la oportunidad ideal, entonces será fácil. Si no es así, entonces quizá tendré que buscar algo más”.

A diferencia del dos veces campeón Fernando Alonso, quien está dispuesto a volver a la F1 el próximo año después de despedirse tras la temporada 2018, Vettel dijo que posiblemente su salida sería definitiva.

Publicidad

“Tengo la creencia de que si estás preparado para cerrar la puerta, entonces debes de estar listo para cerrar la puerta y no esperar que se vuelva a abrir”, aseguró Vettel. “Necesitas estar seguro de la decisión que tomaste, es por eso que no me estoy apresurando a nada. Las próximas semanas y meses quizá haya más claridad”.

Una posible opción para Vettel es Renault, que se quedará sin Daniel Ricciardo por su marcha a McLaren el próximo año. Pero el español Alonso también suena para volver a la escudería francesa.

La otra opción, aunque poco probable, es que Vettel reemplace a Valtteri Botas o al seis veces campeón de la F1 Lewis Hamilton en Mercedes. Los contratos de ambos expiran al final del año pero se espera que renueven.

Charles Leclerc tuvo un mejor rendimiento que Vettel el año pasado, a pesar de que fue su primera temporada con Ferrari y la segunda en la F1.

Mientras que a Leclerc, de 22 años, le ofrecieron un nuevo contrato hasta el 2024, Vettel y el director de Ferrari Mattia Binotto no llegaron a un acuerdo para un nuevo contrato.

“Obviamente me sorprendió cuando recibí la llamada de Mattia, cuando me dijo que no habían más intenciones del equipo de seguir juntos”, reconoció Vettel, quien cumplirá 33 años el viernes.

La creciente tensión entre Vettel y Leclerc de la temporada pasada culminó con un accidente en el GP de Brasil en noviembre. Leclerc superó a Vettel de manera limpia, pero el alemán intentó recuperar la posición con una maniobra arriesgada y dejó a ambos monoplazas fuera de la carrera, molestando a los jefes.

Vettel afirmó que obedecerá las órdenes del equipo esta temporada si le piden dejar pasar a Leclerc, pero no tiene intención de ceder como competidor.

“Si surge una situación y tiene sentido, entonces esperarías que ambos pilotos se ayuden. Creo que no tiene nada que ver con el hecho de que mi contrato termine”, indicó Vettel. “Pero al mismo tiempo estás compitiendo por tu causa, entonces no intentaré hacer la vida de Charles en la pista más fácil en cuanto a dejarlo pasar”.