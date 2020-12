EFE • 5 Dic 2020 - 05:48 PM

La Asamblea General Electiva del Comité Olímpico de Panamá (COP), programada este sábado para elegir una nueva junta directiva, fue aplazada, sin fecha definida, debido a que no contaban con el aval de las autoridades sanitarias del país.

"La asamblea general electiva no podrá llevarse a cabo dado que fue notificado por el Ministerio de Salud (Minsa), mediante nota, que, so pena de multa, no se podía realizar dicha asamblea por determinación ministerial", informó el comunicado del regente del deporte olímpico en Panamá.

La notificación de la Minsa se dio posterior a que el presidente del COP, Camilo Amado, inaugurara la Asamblea General Electiva, como se había comunicado a los miembros votantes del comité para decidir quienes serán los futuros dirigentes.

"El COP en su compromiso con el respeto y cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud, acató de manera inmediata esta notificación por lo que se solicita a los miembros votantes no presentarse a la Asamblea General Electiva", dijo el Comité Olímpico Panameño.

En primera instancia se pensó con llevar adelante la Asamblea General Electiva de manera virtual, pero no son permitidas en el Estatuto que rige el COP.

Luego de la suspensión del acto electoral, el observador designado Miembro Comité Olímpico Internacional, el paraguayo Camilo Pérez López-Moreira se reunió con Amado y la Comisión Electoral Independiente, para tomar la decisión de aplazar el acto.

A dicha reunión asistieron también los integrantes de la nomina liderada por la abogada Damaris Young, mientras que en horas de la noche se reunirán con a otra nómina, liderada por el doctor Saúl Saucedo.

Una fuente cercana a los comicios electorales del COP dijo a EFE que "me parece lo más acertado que suspendan el acto electoral, debido que en estos momentos no se cuenta con el cuórum necesario y con el permiso de Salud" para llevar adelante el acto.