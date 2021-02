FEPACI anuncia creación de equipo continental de ciclismo

Edgardo Vidal • 1 Feb 2021 - 03:51 PM

La Federación Panameña de Ciclismo FPECI, anunció este lunes 1 de febrero la creación del primer equipo continental de corte profesional en el país que llevará por nombre Panamá es Cultura y Valores.

El equipo ha recibido la certificación de UCI y está integrado por 10 pedalistas, todos panameños.

Publicidad

Christofer Jurado, Carlos Arauz, Franklin Archibold, Joseph Caballero, Jorge Castelblanco, Bolivar Espinoza, Sandi Guerra, Nolberto Hernández, Roberto José Herrera, Randish Abdul Lorenzo y Alex Antonio Strah son los integrantes del equipo que buscará ahora competir en eventos a nivel continental.

Jurado, quien verá acción en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es uno de los puntales del equipo. El ciclista chorrerano mantenía ofertas para seguir con el TSG Terenggannu de Malasia, sin embargo optó por competir por el team panameño. El panameño agradeció al TSG Terenggannu por el interés y apoyo que le brindaron durante todo este tiempo de pandemia.

Publicidad

Por su parte el mánager de Panamá es Cultura y Valores, Emer Samudio, se muestra ilusionado con la llegada de Christofer al equipo; “Jamás me imagine que en algún momento me tocaría firmar a Christofer. Le he visto crecer, le he acompañado desde niño, parece que todo volvió a hace 10 años cuando empezábamos a trabajar juntos, el mismo niño al que me tocó enviar a España ahora me ha tocado ficharle, él se convirtió en el principal ejemplo de disciplina para esta generación que hoy tiene a Panamá como el quinto mejor país de América y líder de Centroamérica".