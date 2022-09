Reacciones que dejó el tráiler de la secuela The Legend of Zelda Breath of The Wild 

A nivel mundial fueron muchas las reacciones que dejó la nueva innovación de Nintendo para la secuela The Legend of Zelda Breath of The Wild, que ahora tendrá como título Tears of The Kingdom, ya que los fanáticos habían esperado un lustro para la continuidad de una de las sagas más icónicas para los gamers, que en el 2023 tendrán la oportunidad de seguir maravillados con la historia de este videojuego.