Star Ocean The Divine Force viene con nueva presentación

Star Ocean The Divine Force es uno de los juegos más esperados de este 2022, Sin embargo, no se tiene aún fecha de lanzamiento para su nueva presentación que se centrará en el comienzo de la historia de Raymond, así como en aportar nueva información sobre el sistema de combate, nuevos personajes y mucho más.

Recuerden que Star Ocean: The Divine Force contará con mejores características como una gran alineación de personajes jugables y una historia que irá cambiando según nuestras decisiones, Star Ocean: The Divine Force llegará en algún momento por concretar de 2022 a Xbox Series X|S, Xbox One, PC y el resto de plataformas actuales.