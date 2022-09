The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, lo nuevo de Nintendo

Zelda.

La tan esperada secuela de The Legend of The Zelda: Tears of The Kingdom saldrá al mercado para Nintendo Switch el próximo 12 de mayo de 2023, así lo anunció recientemente la compañía. Este sería el nombre definitivo que brinda Nintendo para la saga que ha dado horas mágicas a muchos gamers a través de los años.

Tras los acontecimientos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la princesa Zelda junto a Link exploran un templo subterráneo en el que descubren que se encuentra un cadáver momificado. Después de que el cadáver tome vida y se levante, logrando elevar el castillo de Hyrule, Link deberá salvar al reino de Hyrule. Además, esta será la vigésima entrega de la serie y la cuarta en utilizar gráficos en alta definición.

Novedad El desarrollo de Tears of the Kingdom comenzó a finales de 2017, como una secuela directa de Breath of the Wild. Originalmente se pensó como un contenido de descargable del juego original, pero según su productor, Eiji Aonuma, tuvieron demasiadas ideas por lo que decidieron hacer un nuevo juego. Sin embargo, declaró que la secuela no tendría relación o inspiración de Majora's Mask, pero que el juego iba a tomar un tono más oscuro. El equipo de desarrollo del juego, Monolith Soft, tuvo una expansión en sus divisiones para trabajar en la secuela. Para la realización del primer tráiler, Nintendo usó imágenes de captura de movimiento que posteriormente fueron renderizadas y transformadas en animación con gráficos cel-shading. En junio de 2021, Eiji Aonuma afirmó que habían expandido el mapa del juego comparado con su predecesor y que se podían explorar los cielos de Hyrule.