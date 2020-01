¿Qué significa soñar con tu ex?

Lau Chan • 10 Ene 2020 - 03:00 AM

Este tipo de sueños te toman por sorpresa y parece tan real que sientes que en verdad sucedió. Después de terminar una relación es normal que aun sigas amando a esa persona que fue muy importante para tu vida. Sin embargo, no debes temer si sueñas recurrentemente con él o ella.

En la mayoría de los casos se trata simplemente de que tu inconsciente quiere recordarte algo de esa relación. Algo importante, puede ser un error que estás a punto de cometer de nuevo por ejemplo. Se trata de una advertencia para que no bajes la guardia.

Publicidad

Puede significar también que tu inconsciente intenta liberarte de tus deseos frustrados porque desde hace tiempo que te encuentras en abstinencia.

En otros casos, es que aun estás superándolo y evidentemente lo extrañas y deseas volver con él.

Publicidad

Aunque si sueñas con tu ex pero tienes pareja y te sientes pleno es que algo no va del todo bien. Es muy posible que haya algo de tu pareja actual que no tengas y que sin embargo tu ex pareja sí te aportaba.