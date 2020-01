Lau Chan • 24 Ene 2020 - 03:00 AM

Siempre he dicho que una relación es nada si no tienen química, así es, la química es la que no permite que te aburras con él aunque estén en silencio, es la que hace que te rías de sus chistes como si fuera la primera cita, la química, sin duda, es muchas cosas.

Encontrar a un compañero de vida que te brinde esa sensación de no tener que forzar absolutamente nada no la consigue cualquiera, por eso vemos tantas relaciones que terminan en menos de 3 años o incluso tienen matrimonios obligados sólo por los hijos.

Encontrar a alguien que te acepte tal y como si fuera tu mejor amigo no es tarea fácil pero si tu sientes que tienes alado a tu alma gemela entonces debes leer esto:

Te acepta con todos tus defectos ¡Y se ríe de ellos!

Sí, igual que un amigo que te acepta tal y como eres y te soporta tus malos ratos, así mismo es tu pareja cuando se ha convertido en algo más, no le importa verte mal o desarreglada o en un momento super bochornoso, los dos comparten lo peor de cada uno y se siguen amando y le ven el lado gracioso a todo.

No necesitan palabras para entenderse

Saben leer a la perfección su expresión corporal y las expresiones de su rostro para saber por lo que están pasando, y si se trata de palabras, pueden terminar la frase el uno del otro.

Conocen a sus respectivos círculos sociales

Tu novio conoce a todos tus amigos y familiares y tú a los de él, así que nunca hay problemas a la hora de salir en grupo porque todos se llevan increíble. ¿Otra ventaja? Conoce los sobrenombres que le pones a todos y entiende enseguida de quién hablas.

No tiene que estar juntos las 24 horas del día para estar unidos

Están lejos por meses y eso no afecta en lo absoluto a su relación, al contrario, cuando vuelven a verse tienen muchísimas ganas de estar uno alado del otro y disfrutarse al máximo.