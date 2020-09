Lau Chan • 4 Sep 2020 - 03:00 AM

Para algunos es imposible creer que se pueda conocer a alguien en tiempos de cuarentena, ¿Quién piensa en el amor en medio de tantas prohibiciones? se preguntarán.

Sin embargo, soy testigo de que es solo un cliché pensar que una situación negativa impida a las personas conectar emocionalmente con otros, al contrario de lo que muchos piensan, son estos momentos de crisis donde más el ser humano necesita sentirse amado o escuchado, es por eso que no es raro ver que alguien encontró el amor mientras estaba en plena pandemia.

Les doy un ejemplo, una de mis más cercanas amigas solo creía que la mejor manera de conocer a alguien es en persona, -Si no es así no da confianza-, me decía.

Yo junto a otra gran amiga la incitamos a "conectarse" a una app de citas. ¿Cuál fue el resultado? Maravilloso. Conoció a muchísimas personas que al igual que ella querían conocer personas y quién sabe, ser algo más.

Hasta que hizo "match" real con un muchacho, por ahora todo va bien encaminado, la química se siente entre los dos y ni siquiera se han visto, es así, el amor es impredecible y a veces solo necesitas ceder un poco; cuando conectas realmente con alguien no necesitas verlo en persona a la primera.

Para cuando salga esta nota espero hallan avanzado mucho más y yo pueda seguir contándoles cómo el amor triunfa en tiempos de pandemia.